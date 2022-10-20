شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حزب صوت مصر: جهود لجنة العفو الرئاسي تتوافق مع الجمهورية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور نصر سليمان رئيس حزب صوت مصر، إن الإفراج عن المحبوسين احتياطيا، وجهود لجنة العفو الرئاسي تتوافق مع الجمهورية الجديدة التي تحترم حقوق الإنسان.

وأضاف رئيس حزب صوت مصر، خلال برنامج إكسترا اليوم، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن الحزب يدعو جميع المصريين للوقوف بجانب الدولة الآن والرئيس عبد الفتاح السيسى ومؤسسات الدولة ودعم كل جهودهم.

وتابع رئيس حزب صوت مصر، أن كل ما يحلم به الشعب يتم تنفيذه الآن، موضحا أن احترام حقوق الإنسان وكرامته هو ما تتسم به الجمهورية الجديدة ، ولجنة العفو الرئاسي تعمل ليل ونهار وتبذل جهودا عديدة وتفتح كل الملفات لتنفيذ مهامها لإسعاد الشباب وأسرهم.