شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حزب مصر بلدى: الجمهورية الجديدة بها توافق وإعادة دمج المخلى سبيلهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال اللواء سيف الإسلام عبد البارى رئيس حزب مصر بلدى، إن استمرار لجنة العفو الرئاسي في جهودها للإفراج عن المحبوسين احتياطيا يؤكد اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى واهتمام أجهزة الدولة بالمواطن والحريات ووضع مساحات كبيرة من الحريات.

وأضاف رئيس حزب مصر بلدى، خلال برنامج إكسترا اليوم، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن الحوار الوطنى سيتحدث عن الحريات وحقوق الإنسان والاقتصاد وكل المحاور مشمولة في الحوار الوطنى، موضحا أن الطريق للجمهورية الجديدة من خلال الحوار الوطنى.

وأوضح رئيس حزب مصر بلدى، أن الجمهورية الجديدة بها توافق وإعادة دمج المخلى سبيلهم ضمن لجنة العفو الرئاسي وتأهيلهم فهذه خريطة طريق الجمهورية الجديدة التي تتضمن حرية وعدالة وأمن وأمان.