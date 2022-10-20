شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الإصلاح والنهضة: لجنة العفو الرئاسى تؤكد تطبيق الدولة استراتيجية حقوق الإنسان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد هشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة، أهمية استمرار لجنة العفو الرئاسي في جهودها للإفراج عن الشباب ، موضحا أن الإفراج عن أى محبوس احتياطي خبر يسعد كل المصريين ويؤكد انفتاح الدولة المصرية على كل الأطراف.

وأضاف رئيس حزب الإصلاح والنهضة، خلال برنامج إكسترا اليوم، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن عدد المخلى سبيلهم من قبل لجنة العفو الرئاسي تجاوز الـ1400 شخص، وهو عدد كبير يؤكد تطبيق الدولة المصرية الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

ولفت رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إلى أن الدولة المصرية لا تتوقف عند إخلاء سبيل الشباب بل والمساهمة في دمجهم سياسيا، موضحا أن هذه هي الجمهورية الجديدة التي تحترم حقوق الإنسان.