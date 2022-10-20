شكرا لقرائتكم خبر عن حزب حماة الوطن: انضباط وحوكمة لجنة العفو الرئاسى شىء يدعو للفخر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور عمرو سليمان، المتحدث الرسمي باسم حزب حماة الوطن، إن الإفراجات التي حدثت اليوم، ليست مجرد عفوا عن هؤلاء المصريين، ولكن الأمر أكبر من ذلك، موضحا أن الدولة المصرية والقيادة السياسية على رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي دشنت الاستراتيجية القومية لحقوق الإنسان، وكانت إحدى الأسس التي قامت عليها هي الحرية الشخصية، وتناولت الاستراتيجية هذا الأمر بقوة.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية دينا عصمت ببرنامج "اليوم" الذي يذاع على قناة "dmc": "نحن اليوم نشهد كيف تعمل لجنة العفو الرئاسي بهذا الشكل وهذه الكيفية، لأن ما نراه هو حالة من الانضباط والحوكمة واتخاذ القرار وتطبيق المعايير، شيء يدعو للفخر في هذه المنظومة، وهو أمر يستحق كل الثناء".

وقال: "الدولة المصرية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضمنت الحياة الكريمة للمصريين، ولم يكن ذلك من خلال إنشاء بنية تحتية فقط، وإنما كان بناء الإنسان محفز رئيسي للحياة الكريمة للمصريين، وإن كنا نرى اليوم هؤلاء المفرج عنهم، فكان يصح أن يتم دمجهم في المجتمع وهو ما سيتم معهم، هذه كانت أحد الأمور التي استندت إليها لجنة العفو الرئاسي، وهي رسالة طمأنة باحتضان المصريين وضمان كرامة عيشهم".