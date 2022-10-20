توقعات بأن تشهد فرنسا وأيرلندا أكبر انقطاع للكهرباء خلال فصل الشتاء

محمد اسماعيل - القاهرة - بروكسل- (د ب أ)

في ظل تعرض أوروبا لأسوأ أزمة طاقة منذ عقود، يبدو أن النظم الكهربائية في فرنسا وأيرلندا ستكون الأكثر تضررا خلال هذا الشتاء.

ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء، قالت الجمعية الأوروبية لتعاون مشغلي أنظمة نقل الكهرباء "إنتسو-إي"، اليوم الخميس، إن شبكة المنطقة ستواجه أكبر الضغوط في يناير، فبراير، المقبلين، لكن يمكن أن تتعرض فرنسا وأيرلندا لمشاكل قبل ذلك.

وقالت "إنتسو-إي" إن "الوضع هذا الشتاء خطير، لكن يمكن إدارته باتخاذ تدابير تشغيلية". وتضيف خسارة طاقة نووية، بالأساس في فرنسا، لكن أيضا في السويد وفنلندا، ضغوطا على النظام الكهربائي.

كما تم تسليط الضوء على جنوب النرويج وجنوب السويد، حيث سيواجهان وقتا عصيبا إذا جاء الشتاء جافا بشكل خاص، في ظل اعتماد البلدين على الطاقة الكهرومائية بقدر كبير.