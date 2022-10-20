نشوب اشتباكات في تشاد في ظل حظر الاحتجاجات ضد الحكومة العسكرية

محمد اسماعيل - القاهرة - انجامينا-(د ب أ)

خالف آلاف الأشخاص في تشاد حظرا على الاحتجاجات وتوجهوا إلى شوارع العاصمة انجامينا اليوم الخميس، لإدانة عدم تسليم الحكومة العسكرية المؤقتة السلطة للحكم المدني.

واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لفض المظاهرة في انجامينا كما سمعت أصوات طلقات نارية، وفقا لمراسل وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) في المدينة، فيما ذكرت وسائل الإعلام المحلية أن ما يربو على 30 شخصا لقوا حتفهم.

ونصب بعض المتظاهرين حواجز وأحرقوا إطارات سيارات.

وأدان الاتحاد الأفريقي العنف وأشار إلى سقوط قتلى، دون أن يحدد عددهم.

ونشبت الاحتجاجات بعدما قال محمد إدريس ديبي، رئيس المجلس العسكري المؤقت، إن تولي المدنيين للسلطة سيستغرق عامين إضافيين. وأدلى ديبي باليمين الدستورية قبل ما يزيد قليلا عن أسبوع.

وتولي المجلس حكم تشاد عقب وفاة في أبريل عام 2021، رئيس البلاد إدريس ديبي (68 عاما) متأثرا بجراح أصيب بها خلال تفقد قواته في الشمال، حيث يشن مسلحون هجوما لإسقاط نظامه الحاكم منذ 1990.

وتقرر أن يقود المجلس البلاد لمدة 18شهرا يعقبها انتخابات.