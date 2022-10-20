بالصور- حريق يلتهم مخزن مخلفات بمستشفى دسوق في كفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

نشب حريق في مخزن محتويات ومخلفات قديمة بمستشفى دسوق العام في كفر الشيخ، اليوم الخميس، ما أدى إلى ارتفاع ألسنة الأدخنة دون إصابات أو حدوث تلفيات في أقسام أخرى بالمستشفى.

انتقل اللواء عصام النجار، مساعد مدير أمن كفر الشيخ لفرقة شرطة دسوق، رفقة العميد هيثم عبدالمقصود، رئيس فرع البحث الجنائي بغرب كفر الشيخ، والعميد إبراهيم مشرف، مأمور قسم شرطة بندر دسوق، والعميد محمد كمال، مأمور مركز شرطة دسوق، والنقيب أشرف عبدالحكم، معاون مباحث قسم شرطة دسوق، والمقدم محمد عبدالعليم، نائب مأمور المركز، إلى المستشفى.

كما انتقلت 3 سيارات إطفاء، وتمكن رجال الحماية المدنية من إخماد الحريق، فيما تبين التهام النيران لبعض المحتويات الخاصة من المخلفات القديمة عبارة عن أسرة، ودواليب، ودفاتر قديمة، وغيرها من محتويات قديمة، وذلك من خلال وصول جسم مشتعل إلى تلك المخلفات في المخزن وفق المعاينة لرجال الحماية المدنية.

حُرر بذلك المحضر اللازم بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

وفي السياق كشف مصدر مسئول بمديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، عن نشوب الحريق في المخزن المجاور لمدرسة التمريض بمستشفى دسوق العام دون تأثير على باقي الأقسام داخل المستشفى، والعمل ساري بشكل طبيعي دون أي مشاكل.