حزنا على ابنه.. وفاة والد "عريس الغربية" ضحية القتل على يد طليق زوجته

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية - مروة شاهين:

توفى اليوم الخميس، والد إبراهيم "عريس الغربية"، الذى لقى مصرعه منذ أيام على يد طليق زوجته ضربا بشاكوش، ليلحق بابنه حزنا على وفاته، وتم تشييع جثمانه بمقابر مدينة المحلة الكبرى، بمحافظة الغربية.

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عمار، مدير أمن الغربية، إخطارا من شرطة النجدة بورود بلاغ من الأهالى بإصابة سائق توكتوك لقيام طليق زوجته بضربه بشاكوش على رأسه، بمنطقة أبو دراع دائرة قسم شرطة ثان المحلة، ما أسفر عن إصابته بنزيف وارتجاج في المخ وكسر في الجمجمة، وتم نقله إلى مستشفى المحلة العام لتلقي العلاج.

ظل الشاب يصارع الموت لمدة 20 يومًا حتى لفظ أنفاسه داخل مستشفى المحلة العام بعد 25 يوما من زفافه على عروسه، ما أصاب أهله وجيرانه بالحزن.

يقول "محمد .م" ،شقيق الضحية، أن شقيقه تزوج من زوجته قبل 5 أيام من الحادث وكان بين زوجته وطليقتها مشاكل كثيرة ورفض للزواج، وتصدى له شقيقه أكثر من مرة حتى انتظره المتهم أثناء دخوله منزل الزوجية برفقة زوجته وانهال عليه بالضرب بشاكوش على رأسه مما أحدث إصابته.

وأضاف شقيقه أن طليق زوجته يسكن معهم في نفس المنزل لأن شقة الزوجية ملك لزوجته كانت قد اشترتها منذ فترة وبعد طلقها قامت بالسكن فيها واتفقت مع شقيقه على العيشة فيها بعد الزواج وتجنب مشاكل طليقها الذي يسكن معها في نفس المنزل في شقة أخري، ولكنه كان دائما يفتعل المشاكل.