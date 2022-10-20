بالصور- الصلح ينهي خصومة ثأرية بين أبناء عمومة بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج- عمار عبدالواحد:

أنهت الأجهزة الأمنية بسوهاج بالتنسيق مع لجنة المصالحات بالأزهر الشريف، اليوم الخميس، خصومة ثأرية بين أبناء عمومة منذ عام 2016 بناحية قرية إدفا.

وشهد مراسم الصلح الذي جرى بنظام تقديم القودة "الكفن" كل من اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اللواء أحمد عبدالله نائب مدير أمن سوهاج، العميد محمود طه رئيس مباحث المديرية، الشيخ محمد زكى ممثل الأزهر الشريف، الدكتور محمد حسني وكيل مديرية الأوقاف بسوهاج، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والقيادات التنفيذية والشعبية ورجال الدين الإسلاميوالمسيحي، وعمد ومشايخ وكبار العائلات بمركز سوهاج.

وجرت مراسم الصلح بين العائلتين بعد نجاح جهود لجنة المصالحات بالمحافظة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والحكماء من أهل القرية في إنهاء الخصومة، بنظام القودة "الكفن"، وأقسم طرفي الخصومة على كتاب الله أن يكون الصلح جديًا وناهيًا للنزاع القائم بينهما.