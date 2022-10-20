شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة.. النصر يفاوض نجم توتنهام الإنجليزي للحصول على خدماته والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - فجرت تقارير صحفية، مفاجأة من العيار الثقيل حول رغبة نادي النصر السعودي، في التعاقد مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.



النصر يستهدف التعاقد مع مورا بالشتاء المقبل

وأوضحت التقارير، إلى أن نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر، تسعى للتوقيع مع البرازيلي لوكاس مورا لاعب السيبرز، بالميركاتو الشتوي.

وتابعت: "الفرنسي رودي جارسيا المدير الفني للعالمي، أبلغ ناديه بالرغبة في التوقيع اللاعب البرازيلي، من أجل تدعيم صفوفه بالموسم الجاري".

وأضافت: "إدارة النصر تسعى لتوفير كافة متطلبات الجهاز الفني بقيادة جارسيا من أجل التتويج بلقب الدوري السعودي للمحترفين".

النصر يبدأ التفاوض مع مورا للحصول على توقيعه



واستطردت التقارير: "النصر بدأ بالفعل عملية المفاوضات مع البرازيلي لوكاس مورا لاعب فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي، لمحاولة التعاقد معه".

وأكملت: "النصر يخطط للظفر بخدمات لوكاس مورا خلال يناير المُقبل، من أجل التواجد مع الفريق خلال هذا الموسم والمساهمة مع الفريق".

واختتمت: "اللاعب ينتهي عقده مع توتنهام هوتسبير بنهاية الموسم الجاري، وبالتالي لن يمانع من رحيله في الميركاتو الشتوي، من أجل الاستفادة المادية من ورائه".