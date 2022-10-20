انت الان تتابع خبر تفكيك عبوات ناسفة من مخلفات "داعش" في كركوك والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت القيادة في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "تواصل قطعات الفرقة الثالثة المتمثلة باللواء الحادي عشر والثاني عشر بالاشتراك مع كتيبة هندسة ميدان الفرقة عملياتها الأمنية لتفتيش وتطهير منطقة (الخزيفي ومزيرير ) بقضاء الحويجة في محافظة كركوك".وأضافت ان "نتائج التفتيش أسفرت عن العثور على 11 عبوة ناسفة مختلفة الأنواع، 4 قنابر هاون".

وأشارت القيادة الى انه "تم تدميرها واتلافها موقعياً من قبل كتيبة هندسة ميدان الفرقة".

