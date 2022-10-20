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تفكيك عبوات ناسفة من مخلفات "داعش" في كركوك

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بغداد - ياسين صفوان - وقالت القيادة في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "تواصل قطعات الفرقة الثالثة المتمثلة باللواء الحادي عشر والثاني عشر بالاشتراك مع كتيبة هندسة ميدان الفرقة عملياتها الأمنية لتفتيش وتطهير منطقة (الخزيفي ومزيرير ) بقضاء الحويجة في محافظة كركوك".

وأضافت ان "نتائج التفتيش أسفرت عن العثور على 11 عبوة ناسفة مختلفة الأنواع، 4 قنابر هاون".

وأشارت القيادة الى انه "تم تدميرها واتلافها موقعياً من قبل كتيبة هندسة ميدان الفرقة".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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