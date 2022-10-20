شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الجيل : الدولة تضع المعفو عن المسجونين على الطريق الصحيح للمستقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، أن لجنة العفو الرئاسي تعمل بنشاط وحماس دائم في ملف الإفراج عن المحبوسين وعملهم مستمر ولا يتوقف على مدار الساعة، مشيدًا بأنه حتى الآن تم الإعلان عن خروج 1040 محبوسًا احتياطيًا و12 محكومًا عليهم منذ إعادة تفعيل اللجنة.

وأوضح الشهابي أن استمرار الإفراج عن المحبوسين احتياطيًا يؤكد أن هناك شيئًا جديدًا يحدث على أرض مصر ويفتح صفحة جديدة مع الشباب.

وأوضح أن الدولة لا تكتفي بمسح دموع أسر المفرج عنهم، ولكن تضعهم على الطريق الصحيح للمستقبل، من خلال إعادة دمجهم في المجتمع، وإعادتهم لأعمالهم أو توفير فرص عمل لهم وعودة الطلاب منهم لدراستهم.