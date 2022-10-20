شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل "مشروعات النواب": قرارات العفو الرئاسى إعلاء لمبدأ حقوق الإنسان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشادت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، بقرارات العفو الرئاسي التي صدرت منذ إعادة تفعيل دور لجنة العفو، في شهر أبريل الماضي، والتي انتهت بالإفراج عن 1040 محبوسًا احتياطيًا و 12 محكوم عليه حتى الآن، ولا زال العمل مستمر في اللجنة للإفراج عن المزيد.

ووجهت "أبو السعد"، في تصريحات لها اليوم، التحية إلى الرئيس السيسي لتكليفه بإعادة تفعيل دور لجنة العفو، والذي يعبر عن مدى حرصه لترسيخ مبدأ حقوق الإنسان، وقبول الرأي والرأي الآخر، مثمنة أيضًا دور النيابة العامة ووزارة الداخلية للإفراج عنهم.

كما ثمنت عضو مجلس النواب بجهود لجنة العفو في الإفراج عن المئات عن الغارمين والغارمات وسداد مديونياتهم، والذي يتجلى معه بشدة حرص الدولة المصرية والقيادة السياسية لإعلاء مبدأ حقوق الإنسان، لاسيما وأنها قرارات غير مسبوقة ولا زالت مستمرة.

وأشارت النائبة هالة أبو السعد، إلى أن لجنة العفو تقوم بجهد متميز، وتوسيع دورها بحيث لا يقتصر فقط على الإفراج عن المحبوسين وإنما العمل على إعادة دمجهم مرة أخرى شيئ جيد، ويراعي البعد الاجتماعي للمفرج عنهم ولأسرهم.