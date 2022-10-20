شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. قائمة الدفعة الجديدة للمفرج عنهم من المحبوسين احتياطيا اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر أعضاء لجنة العفو الرئاسي، قائمة الدفعة الجديدة للمفرج عنهم من المحبوسين احتياطيا اليوم، وكان النائب طارق الخولى، عضو لجنة العفو الرئاسى، أعلن عن خروج دفعة جديدة من 35 شخصا من المحبوسين احتياطيا اليوم.

وجاء قرار الإفراج عن المحامي عمرو نوهان ضمن تحركات لجنة العفو الرئاسي التي أعيد تفعيلها للبت في أمر عدد من المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا.

وقدمت لجنة العفو الرئاسي الشكر لمؤسسة الرئاسة والنائب العام ووزارة الداخلية على قرارات إخلاء السبيل للمحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا رأي.

وجاءت الأسماء كالآتى:

- رومانى كمال عزيز

- محمد عبد الحميد عبد العال

- محمود محمد عبد المقصود

- محمود نادى كامل

- أحمد على محمدى

- محمد على عبد الكريم

- أحمد عبد المرضى عبد المعز

- أحمد أشرف عبد العظيم

- شعبان حجاز محمد

- هانى حسن حسن أبو صالح

- هشام مصطفى أحمد

- محمد عبد العال حسن

- هشام جابر عوض محمد

- فاطمة عبد الرسول عبد النبى

- صلاح الدين السيد عبد الماجد

- محمد إبراهيم عبد الحليم

- حسام الدين عبد الباسط

- عادل قرنى محمد

- أحمد علام حسن

- عادل عبد الحميد عبد الرحمن

- عادل مرسى أحمد مرسى

- أحمد ناجى السيد يوسف

- أحمد أسامة معروف المتولى

- عمرو على شحاته على بخيت

- كمال الشناوى محمد

- أحمد محمد شحاته

- زياد سليم عودة الأزرق

- عبد الرحمن سالم عيد سليمان

- أحمد شعبان محرم

- بجاد أحمد يوسف

- حازم عزت محمد زكى

- يوسف خالد حامد عبد الهادى

- أحمد صلاح محمد عبد الحميد

- محمد إبراهيم جمعة