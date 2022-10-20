شكرا لقرائتكم خبر عن اختيار المشروعات الخضراء والذكية الفائزة للعرض فى COP27 فى شرم الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، في لجنة التحكيم الخاصة بتقييم المشروعات المشاركة في المبادرة، والتي يرأسها الدكتور محمود محي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية.

تأتي "المبادرة الوطنية للمشاريع الخضراء والذكية في محافظات مصر" تحت إشراف الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتي تم إطلاقها في يونيو 2022، وذلك في إطار جهود الدولة المصرية لرئاسة واستضافة مؤتمر قمة المناخ COP27 في شرم الشيخ خلال شهر نوفمبر 2022.

سيتم تقييم 162 مشروعاً مقدماً من كافة محافظات الجمهورية، تغطي الفئات الستة التي حددتها المبادرة، لاختيار 18 مشروعاً للعرض في COP27 في شرم الشيخ خلال نوفمبر القادم. المشروعات الفائزة لابد أن تكون لها رؤية متكاملة وشاملة تتوافق مع أهداف التنمية المستدامة التي اتفق عليها الدول الأعضاء بالأمم المتحدة، على أن تتمتع بفرصة العرض في مؤتمر قمة المناخ وكذلك فرصة الحصول على تمويل واستثمارات لتنفيذها.

تستمر المبادرة سنوياً، في نفس الموعد من كل عام، على أن تعرض المشروعات الفائزة في مؤتمرات قمة المناخ من كل عام، وتغطي ستة فئات للمشروعات، وهي: الكبيرة والمتوسطة والمحلية الصغيرة والمقدمة من الشركات الناشئة والتنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة والمبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح.

وتأتي المبادرة متوافقة مع جهود واهتمام الأكاديمية الوطنية للتدريب بالتوعية بأهداف التنمية المستدامة وكذا العمل على تحقيقها من خلال منهجيتها وأيضاً من خلال البرامج التدريبية التي تقدمها.