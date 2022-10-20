شكرا لقرائتكم خبر عن النائب حازم الجندى: محافظ الغربية يتابع تنفيذ حياة كريمة لحظة بلحظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح المهندس حازم الجندى، عضو مجلس الشيوخ ورئيس اللجنة العامة لحزب الوفد بالغربية، بأن محافظة الغربية جاءت فى التصنيف الأول بالنسبة لمحافظات الجمهورية فيما يتعلق بتنفيذ مبادرة حياة كريمة لافتا إلى أنه مدينة طنطا واحدة من أكثر المدن اكتظاظا بالسكان فى مصر والمنطقة كلها إلا أن محافظ الغربية الدكتور طارق رحمى لم يألوا جهدا في تنفيذ مبادرة حياة كريمة في مختلف القرى كما أنه مسئول سياسى من طراز رفيع ومتعاون للغاية مع أعضاء مجلسى النواب والشيوخ بالمحافظة وكذلك رجال الأعمال من أجل خدمة أهالى المحافظة لافتا إلى أن محافظ الغربية يتابع تنفيذ حياة كريمة لحظة بلحظة.

أضاف الجندى أن محافظة الغربية شهدت نقلة نوعية وطفرة هائلة من خلال تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية والتنموية والاستثمارية فى كافة القطاعات ضمن مبادرة حياة كريمة، حيث تنفذ المبادرة نحو 100 مشروع بتكلفة 4.5 مليار جنيه داخل 54 قرية و88 تابعا فى مركز زفتى وتم الانتهاء من 430 مشروعا ويجرى العمل فى الباقى بنسبة تنفيذ تخطت الـ 65%.

ولفت رئيس اللجنة العامة لحزب الوفد بمحافظة الغربية إلى أن المحافظة منذ بدء المبادرة 187 قافلة متنوعة (طبية، بيطرية، زراعية واجتماعية) استفاد منها 83680 مواطنا، وتم تنفيذ 25 قافلة استكتاب و500 فصل لمحو الأمية لـ13741 مواطنا إلى جانب تنفيذ المجلس القومى للمرأة 214 ندوة وتدريب لخدمة 183594 مواطنا من قرى زفتى.

وقال "الجندى" أن الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية بذل جهدا مضنيا في تنفيذ جميع مشروعات حياة كريمة موجها له الشكر على تعاونه وتحركاته من أجل خدم أبناء المحافظة كما أكد أنه يتفق معه في أهمية هذه المبادرة واصفا مبادرة حياة كريمة بأنها الحل الأمثل لتحسين أحوال معيشة المواطنين ، وحل كافة المشاكل فى القرى والعزب والنجوع، فهى تسهم فى تقديم حلول للعديد من المشاكل منها الهجرة غير الشرعية، التسرب من التعليم البطالة، القضاء على الأمراض والأوبئة رفع مستوى الوعى وغيرها من المشاكل المختلفة.