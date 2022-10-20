شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "قوى النواب" يشيد بافتتاح مصنع الرمال السوداء: استخدام أمثل للموارد الطبيعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس الأربعاء، مصنع الرمال السوداء بمدينة البرلس، بمحافظة كفر الشيخ، مؤكدا أن هذا الافتتاح الجديد يجسد اهتمام القيادة السياسية بالاستخدام الأمثل للموارد مصر الطبيعية، والإصرار على الاستمرار قدما نحو بناء الجمهورية الجديدة فى ظل حوار وطني غير مسبوق هدفه مشاركة الجميع في التنمية والتعمير.

وأضاف عبد الفضيل فى تصريحات صحفية اليوم الخميس، أن المشروع لاقى إشادة عالمية لما يحتوى عليه من ثراوت معدنية طبيعية اقتصادية جاذبة للاستثمار في مصر، وتوفير فرص العمل، بعد الدعم الكبير الذى قدمته القيادة السياسية فى مصر له، والتى تتبنى دائما خطط تطورية للعملية الاقتصادية دعما له للنهوض بالدولة المصرية.