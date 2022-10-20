الجيش الأوكراني قلق من «خطر متزايد» لهجوم روسي جديد انطلاقاً من بيلاروس

20 أكتوبر , 2022 الحرب الروسية الأوكرانية (أ ف ب). أبدى الجيش الأوكراني الخميس قلقه من «خطر متزايد» لهجوم روسي جديد انطلاقاً من الجارة الشمالية بيلاروس التي شكلت اراضيها قاعدة خلفية للقوات الروسية لغزو أوكرانيا نهاية شباط/فبراير. وصرح المسؤول في هيئة الأركان الأوكرانية أوليكسي غروموف للصحافيين بأن «الخطاب المعادي للقادة العسكريين والسياسيين في روسيا وبيلاروس يتصاعد»، مؤكداً أن «خطر تجدد الهجوم على الجبهة الشمالية من جانب القوات الروسية يتزايد»، علماً أن موسكو ومينسك شكلتا قوة عسكرية مشتركة في الأيام الاخيرة.

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