إيلون ماسك: ثمن صفقة شراء تويتر مبالغ فيه

نيويورك: أعرب الرئيس التنفيذي لشركة “تسلا” إيلون ماسك عن حماسه الكبير حيال استحواذه الوشيك على “تويتر”، على الرغم من أنه ومستثمرين آخرين دفعوا ثمنًا “مبالغاً فيه” مقابل هذه الصفقة.

وفي تصريح له، وصف ماسك “تويتر” بأنه أحد الأصول التي “ضعفت” لفترة طويلة، وقال: “من الواضح أنني والمستثمرين الآخرين ندفع مبالغ زائدة مقابل تويتر في الوقت الحالي، لكن الإمكانات طويلة المدى لتويتر من وجهة نظري أكبر من قيمتها الحالية”.

وتحدث ماسك أيضًا بتفاؤل بشأن “تسلا”، وقال إن الشركة، التي تبلغ قيمتها السوقية الآن أقلّ من 700 مليار دولار، قد تتخطى قيمتها القيمة الإجمالية لشركتي “أبل” (البالغة 2.3 تريليون دولار) و”أرامكو” (2.1 تريليون دولار) مجتمعتين.

ويحاول ماسك حاليًا جمع الأموال لتمويل شراء “تويتر”، ويقول بعض الخبراء إنه قد يحتاج إلى بيع ما يقرب من 3 مليارات دولار إضافية من المخزون بعد تقرير “تسلا” ربع السنوي للقيام بذلك.