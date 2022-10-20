ثلاث انتصارات في ممتاز الكرة

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بغداد - ياسين صفوان - ففي المباراة الأولى تغلب نادي نوروز، على نادي الصناعة بهدف نظيف دون ردوسجل لاعب نوروز كلاوديو اوليفييرا دي سوزا، هدف الفوز لفريقه بالدقيقة 2 من عمر المبارة الكلي.

اما في المباراة الثانية فقد فاز نادي نفط ميسان على اربيل بهدفين مقابل هدف واحد بالجولة الثالثة من دوري المجموعات.



وسجل لاعب نفط الميسان ياسين عدنان سامية في الدقيقة (58) من عمر المبارة، وعزز النتيجة الاعب بنجامين اوكورنكو بهدف ثاني في الدقيقة (70) .

فيما سجل لاعب نادي اربيل الهدف الوحيد لفريقه في الدقيقة (82) ، لتنتهي المبارة بنتيجة (2_1)

وفي المباراة الثالثة حقق نادي القاسم انتصاره الاول على نفط البصرة بهدف واحد دون رد.

وسجل الاعب عمار داخل الهدف الوحيد في الدقيقة (25) من عمر المباراة.

