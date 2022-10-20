انت الان تتابع خبر بعد استقالة تراس.. زعيم المعارضة البريطانية يدعو الى انتخابات مبكرة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال ستامر في اول تعليق له بعد استقالة رئيسة الوزراء ليز تراس من منصبها، انه"يدعو لإجراء انتخابات عامة مبكرة فورا".

وأعلنت رئيسة الحكومة البريطانية ليز تراس اليوم الخميس استقالتها من منصبها كزعيمة لحزب المحافظين، مؤكدة انها ستبقى رئيسة للحكومة حتى انتخاب زعيم جديد للحزب.



وبررت رئيسة الحكومة البريطانية استقالتها بأنها لا تستطيع متابعة مهامها.

وقالت تراس انها اتفقت مع رئيس لجنة 1922 غراهام برايدي أن تجري انتخابات زعيم جديد الأسبوع المقبل، مما يعني وفق قواعد الحزب انه سيصبح رئيس الحكومة الجديد.

