انت الان تتابع خبر دولة القانون يشكر اللجنة المالية بشأن استضافة مدير عام هيئة الكمارك والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الخزرجي في تغريدة له، اطلعت عليها الخليج 365:"نتقدم بالشكر والتقدير لجهود اللجنة المالية لاستضافة مدير عام هيئة الكمارك الذي قدم شرحا مفصلا عن الية وعمل الكمارك"، واشار الى ان " اللجنة طلبت منه تقديم الاوليات الكمركية وتبين ان كل اجراءاتهم صحيحة وقانونية".وفي ما يخص الامانات الضريبية ، اكد انه " لا علاقة لمدير عام الهيئة بها وثبت ذلك بالاوراق الرسمية" مبينا انها " جرت بعد نقله من الهيئة العامة للضرائب الى الهيئة العامة للكمارك والامانات الضريبية كانت موجودة ، حيث حقق ايرادات للخزينة العامة وحافظ على المال العام ."

واشاد الخزرجي "بادارته للهيئة وامانته واخلاصه وكفاءته في الحفاظ على المال ، حيث انه شخصيته وطنية رئيس الهيئة جعلت منه الحارس الامين على المال العام ، ومن موقعنا في مجلس النواب نقدم له كل الدعم والاسناد في اداء مهامه الوظيفية الوطنية".

