الحرب العالمية الجديدة إشتعلت .. معركة جوية بين مقاتلات روسية وبريطانية

الشارقة - اميمة ياسر - قال وزير الدفاع البريطاني إن مقاتلة روسية أطلقت صاروخا بالقرب من طائرة عسكرية بريطانية من طرازRC-135 Rivet Joint كانت تقوم بدورية بالمجال الجوي الدولي فوق البحرالأسود في 29 سبتمبر وفق روسيا اليوم.

وأضاف الوزير البريطاني في تصريحات أمام البرلمان: "في 29 سبتمبر، كانت طائرة استطلاع غير مسلحة من طراز RC-135 ريفر جوينت تقوم بدورية روتينية فوق البحر الأسود عندما اعترضتها مقاتلتان روسيتان من طراز Su-27".

وتابع قائلا: "وأثناء عملية الاعتراض، أطلقت إحدى مقاتلات Su-27 صاروخا بالقرب من طائرة RC-135 River Joint دون اتصال مرئي بالهدف" منوها بأن الحادثة استمرت 19 دقيقة وعادت الطائرات البريطانية إلى قاعدتها.

وأوضح بن والاس أنه في ضوء هذا الاشتباك الذي يحتمل أن يكون خطيرا، "أبلغت مخاوفي مباشرة إلى نظيري الروسي، وزير الدفاع سيرغي شويغو، وإلى رئيس الأركان العامة فاليري غيراسيموف"، زاعما أنه في رسالتهأنه أوضح لشويغو أن الطائرة البريطانية كانت غير مسلحة وكانت في الأجواء الدولية وتتبع مسارا معلنا عنه مسبقا.

وأضاف بن والاس أن الدوريات فوق البحر الأسود توقفت حتى تلقي رد من الجانب الروسي وفي 10 أكتوبر، تلقينا رد وزير الدفاع الروسي مفاده بأنه تم إجراء تحقيق في ملابسات الحادث وتم التأكد من وجود عطل فني في مقاتلة "Su27" بحسب تعبيره.