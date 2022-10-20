شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت بركات: المؤتمر الاقتصادى يفتح آفاق واسعة للقطاع الخاص فى الاستثمار والبناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس مدحت بركات رجل الأعمال البارز، رئيس حزب أبناء مصر، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي فتح آفاق واسعة للقطاع الخاص ليتقدم مسيرة الاستثمار والبناء فى الجمهورية الجديدة.

وأضاف بركات فى بيان له، أن اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي بالمستثمرين ورجال الأعمال ورسائل الطمئنة التى بعثت بها الحكومة خلال الاجتماع وتكليفاته بتذليل العقبات وإتاحة الفرص الاستثمارية فى مختلف القطاعات، رسائل محفزة للقطاع الخاص الذى بات عليه أن يتقدم ويثبت جديته وقدرته على النهوض بالاقتصاد المصرى خلال الفترة المقبلة.

وأكد رئيس حزب أبناء مصر أن دعوة الرئيس للمؤتمر الاقتصادي الذى تبدأ أعماله الأحد المقبل إنما تعبر عن إرادة صادقة فى مواجهة المشكلات وتمكين القطاع الخاص الذى كانت لديه مطالب عديدة بإتاحة هذه الفرص من قبل.

وشدد بركات على دعمه وكل رجال الأعمال والصناعة والمستثمرين الجادين لتوجه الدولة فى توسيع الشراكة مع القطاع الخاص، لافتا إلى أن المرحلة الراهنة مليئة بالتحديات العالمية والتى تتطلب تكاتفا من كل القوى الوطنية لتجاوز الأزمة الاقتصادية الحالية.

وتابع بركات؛ هذا المؤتمر الاقتصادى يعد الأهم وسيحرص جميع رجال الأعمال والمستثمرين فى الداخل والخارج على حضور جلساته ومتابعة أعماله، ولن يكون نسخة مكررة من مؤتمرات سابقة وإنما سيشهد إقرار فعلى لوثيقة سياسة ملكية الدولة التى تتضمن تخارج الشركات الحكومية من كثير من مجالات الاستثمار والصناعة وتتضمن أيضا شراكات ناجحة للقطاع الخاص مع الحكومة فى مشروعات كبرى.