شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب تثمن إعادة تأهيل المفرج عنهم: عمل جاد ومؤثر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمنت أميرة صابر أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بخطوات إعادة دمج وتأهيل المفرج عنهم، مشيرة إلى أن لجنة العفو الرئاسى تقوم بدور محورى وهام للغاية من خلال تلقى العديد من الطلبات لكل الأطياف السياسية.

وشددت فى تصريحات لـ"إكسترا نيوز" على أهمية الإفراج عن المحبوسين، قائلة: "عمل جاد ومؤثر، فنحن نشاهد خروج عدد من المحبوسين كل فترة"، منوهة بأهمية ملف الدمج والتأهيل.

وأشارت إلى ضرورة تغيير نظرة المجتمع تجاه المفرج عنهم بقولها: " نظرة المجتمع تجاه المفرح عنهم يجب أن تتغير، لأن الشخص أصبح الآن مؤهل ويجب أن يندمج في المجتمع بشكل كامل، مؤسسات الدولة لها دور والمجتمع أيضا لأن له علاقة مباشرة بالسلم المجتمعى".