شكرا لقرائتكم خبر عن عماد حسين: إنهاء ملف المحبوسين يقضى على الاحتقان ويقوى الجبهة الداخلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد الكاتب الصحفى عماد الدين حسين عضو مجلس الشيوخ، بالإفراج عن المحبوسين احتياطيا، مشيرا إلى أن الخطوة تنزع فتيل لغم كبير.

قال «عماد الدين حسين»، في تصريحات لـ"اكسترا نيوز"، إن إنهاء ملف المحبوسين وتصفيته في منتهى الأهمية فمن شأنه تقوية الجبهة الداخلية وإنهاء الاحتقان كونه لا يتعارض مع الأمن والاستقرار في الدولة، لأن هناك قوى متربصة تستعمل هذا الملف لابتزاز الشعب والحكومة المصرية.

كان طارق درويش رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين، أشاد بإعادة تأهيل المحبوسين والمفرج عنهم في كيان المجتمع ، مشيرا إلى ان الخطوة مهمة لمواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية والأمنية متمثلة في الإرهاب، معقبا: "المجتمع يحتاج الجميع".