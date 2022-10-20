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ضمن فعالياتها لدعم الحوار الوطنى.. "التنسيقية" تطلق ثلاث جلسات نقاشية بالشرقية

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القاهرة - سامية سيد - تحت عنوان " قضايا الحوار الوطني"، عقد الدكتور خالد بدوي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ثلاث جلسات نقاشية بمركز الإبراهيمية بمحافظة الشرقية، ضموا مختلف الفئات العمرية والمهنية؛ بمجلس مدينة الإبراهيمية وإدارة الشباب والرياضة والتربية والتعليم.

واستهدفت الجلسات الاستماع إلى آراء المواطنين ومقترحاتهم والتحديات التى تواجههم ضمن قضايا ومحاور الحوار الوطني المطروحة، منها أهمية العمل العام، وأهدافه؛ وأهمية تفعيل مشاركة الشباب في جميع المحاور السياسية، والاقتصادية والمجتمعية.

وشهدت الجلسات تفاعل كبير من قبل كافة الفئات المجتمعية المشاركة والذين بادروا بالاشتراك في النقاش وطرح العديد من الأسئلة عن الحوار الوطني وآليات المشاركة وتقديم المقترحات داخل لجان الحوار.

وأشاد المحاسب علي الصناديلي رئيس مركز ومدينة الإبراهيمية؛ والسادة مديري الإدارات بالمبادرة وأهميتها في نشر مفاهيم الحوار الوطني ومحاوره.

فيما أعرب النائب خالد بدوي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن سعادته البالغة بحالة الحوار بين التنسيقية والمواطنين مما يثبت وجود رغبة حقيقية وصادقة في تفعيل دور الشباب.

وصرح نائب التنسيقية، أن الحوار الوطني هو حوار موسع للحوار السياسي الذي تتبناه التنسيقية منذ ٢٠١٨ م بمشاركة مختلف الأيدولوجيات والتوجهات والأراء السياسية المتنوعة، وهو ما ساهم في نجاح التجربة وتحقيق الكثير من الإنجازات، مقترحا استمرار مثل هذه النقاشات والندوات لما لها من أهمية في نشر الوعي وتفعيل دور الشباب ومختلف الفئات في رسم مستقبل بلادنا.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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