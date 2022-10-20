شكرا لقرائتكم خبر عن "زراعة النواب": اللجنة تتابع حل أزمة الدواجن وانخفاض الأسعار مع الحكومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمن النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، سرعة استجابة الحكومة لتوصية لجنة الزراعة بمجلس النواب يشأن تشكيل لجنة لمتابعة حل أزمة نقص اعلاف الدواجن، مشيدا بقرار وزير الزراعة السيد القصير، بتشكيل لجنة برئاسة نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية، وعضوية ممثل عن البنك المركزى وممثل عن جهاز حماية المستهلك وممثل عن وزارة التموين، ورئيس اتحاد منتجى الدواجن، بالإضافة إلى ممثلين للجنة الزراعة بالبرلمان وذوى الخبرات

وأكد الحصرى في تصريحات للمحررين البرلمانيبن، أهمية ذلك القرار الذى نص علي ان تنعقد اللجنة أسبوعيًا وبشكل دوري لمتابعة تنفيذ القرارات المعنية بشأن توفير الأعلاف، لافتا إلى أن تلك الخطوة، تؤكد جدية الحكومة في التعامل مع الأزمة، وحرصها علي التنسيق اللازم لتوفير الأعلاف وتفعيل الرقابة علي سوق الأعلاف.

وقال الحصرى، أن فعالية تلك اللجنة وأداء دورها في توفير الأعلاف وكذلك متابعة الرقابة، يضمن عدم حدوث نقص في الأعلاف وبالتالي يضمن انخفاض أسعار الدواجن والبيض، مشيرا إلى أن لجنة الزراعة بمجلس النواب ستظل في متابعة مستمرة لحل المشكلة حتى يتم القضاء عليها وضبط السوق، والعمل علي زيادة حجم الإنتاج من محاصيل الأعلاف بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي منها مستقبلا.

كانت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب عقدت اجتماع الثلاثاء الماضي برئاسة النائب هشام الحصرى، وبحضور المهندس أشرف رشاد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، والسيد القصير وزير الزراعة، والمستشار علاء فؤاد وزير الشئون النيابية، لمناقشة أزمة نقص أعلاف الدواجن.

وكان النائب هشام الحصرى، طالب في كلمته، الحكومة بآلية واضحة المعالم ومحددة للرقابة، بداية من الافراج عن الشحنات فى الميناء ومتابعتها حتى تصل إلى مربى الدواجن.