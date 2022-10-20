كاكاو وسحلب.. أزمة الاستيراد وزيادة الخامات ترفع أسعار مشروبات الشتاء 30%

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- دينا خالد:

قال مجدي توفيق، نائب رئيس شعبة العطارة بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار المشروبات الشتوية كالسحلب والكاكاو شهدت ارتفاعا بنسب تتراوح بين 20 و30%، مقارنة بمستواها خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأضاف توفيق أن أسعار الكاكاو ارتفعت ليسجل سعر الكيلو نحو 120 جنيها مقابل 90 جنيها العام الماضي، كما ارتفع سعر كيلو السحلب إلى 60 جنيها مقابل 48 جنيها العام الماضي.

وأرجع توفيق ارتفاع الأسعار إلى زيادة الأسعار عالميا، وارتفاع سعر الدولار في مصر، خاص وأن السوق المحلي يعتمد بشكل كبير على استيراد هذه المشروبات، إضافة عن قلة المعروض بسبب قلة الاستيراد نتيجة قرار الاعتمادات المستندية.

وكان البنك المركزي أصدر قرارًا خلال فبراير الماضي، بوقف التعامل بمستندات التحصيل في كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية بدلاً منها، وذلك قبل توجيهات رئاسية باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من فتح الاعتمادات المستندية بالبنوك قبل عملية الاستيراد في مايو الماضي.

ويعاني المستوردون والصناع خلال الفترة الماضية من أزمة نقص مستلزمات الإنتاج بسبب التأخر في فتح الاعتمادات المستندية، وبطء في تدبير العملة من قبل البنوك، بحسب مستوردين وصناع تحدثوا في وقت سابق لمصراوي.

وأوضح توفيق، أن أسعار السحلب ارتفعت نتيجة ارتفاع اللبن البودرة والنشا، نتيجة ارتفاع أسعارها عالميا بعد الحرب الروسية الأوكرانية، حيث يتكون السحلب من النشا واللبن البودر ومكسبات الطعم.

بينما استقرت أسعار كيلو القرفة عند 80 جنيها، وكيلو الزنجبيل عند 80 جنيها، والكركدية عند 60 جنيها للكيلو، بحسب توفيق.