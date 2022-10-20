ليز تراس: نجحت في تجميد فواتير الطاقة وضمان الاستمرار في دعم أوكرانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قالت رئيسة الحكومة البريطانية ليز تراس، أنّ حكومتها نجحت في تجميد فواتير الطاقة وضمان الاستمرار في دعم أوكرانيا>

وتابعت تراس على صفحتها بتويتر " لقد واصلنا الوقوف إلى جانب أوكرانيا وحماية أمننا، وقد وضعنا رؤية لضريبة منخفضة واقتصاد عالي النمو - من شأنه أن يستفيد من حرية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي".

وأضافت تراس: "ومع ذلك ، أدرك أنه في ضوء الوضع لا يمكنني تنفيذ التفويض الذي انتخبت من قبل حزب المحافظين، لذلك تحدثت إلى جلالة الملك لإبلاغه أنني أستقيل من منصب زعيم حزب المحافظين".

وأوضحت: "ستكون هناك انتخابات قيادة ستنتهي في الأسبوع المقبل، سيضمن ذلك أن نظل على طريق تنفيذ خططنا المالية والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي لبلدنا والأمن القومي. سأبقى كرئيس للوزراء حتى يتم اختيار من يخلفني".

وأعلنت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس، اليوم الخميس، استقالتها من رئاسة الحكومة البريطانية ورئاسة حزب المحافظين، مؤكدة أنها ستبقى في منصب رئاسة ىالوزراء لحين اختيار خليفة لها.

وقالت رئيسة وزراء بريطانيا إنها ستقدم استقالتها من المنصب، وذلك تحت ضغط برنامجها الاقتصادي الذي أثار صدمة في الأسواق وقسم حزب المحافظين بعد 6 أسابيع فقط من تعيينها.

وأكدت تراس أنها لا تستطيع متابعة مهامها، مضيفة أن اختيار خليفة لها سيتم بانتخابات تجري خلال أسبوع.

من جهته، دعا زعيم المعارضة البريطانية إلى إجراء انتخابات "من الآن".

وفي باريس، عبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن أمله "بحصول الاستقرار في بريطانيا بأسرع وقت".