ضبط 3 طن جبن منتهية الصلاحية بالقاهرة

تمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط (المسئول عن ثلاجة للمواد الغذائية كائنة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة) وذلك لحيازته كميات من المواد الغذائية (جبن) منتهية الصلاحية وغير مصحوبة بأية مستندات تدل علي مصدرها غاشاً بذلك جمهور المستهلكين بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

محمد يوسف

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