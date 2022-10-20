ضبط 3 طن جبن منتهية الصلاحية بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
تمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط (المسئول عن ثلاجة للمواد الغذائية كائنة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة) وذلك لحيازته كميات من المواد الغذائية (جبن) منتهية الصلاحية وغير مصحوبة بأية مستندات تدل علي مصدرها غاشاً بذلك جمهور المستهلكين بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.
كما عُثر بداخل الثلاجة المشار إليها على (3٫922 طن جبن مختلفة الأنواع وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها).
وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجاري.
وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم الغش التجارى وتداول السلع مجهولة المصدر.