جونسون ينوي الترشح لزعامة حزب المحافظين مرة ثانية عقب استقالة ليز تراس

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

أعلن بوريس جونسون، رئيس الحكومة البريطانية السابق، أنّه ينوي الترشح لزعامة حزب المحافظين مرة ثانية عقب استقالة ليز تراس.

وقالت صحيفة التايمز البريطانية، إنّ بوريس جونسون يتجه للترشح إلى زعامة حزب المحافظين

وتابعت التايمز أنّ بوريس جونسون يرى أن عودته لزعامة حزب المحافظين "مصلحة وطنية" .

وأعلنت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس، اليوم الخميس، استقالتها من رئاسة الحكومة البريطانية ورئاسة حزب المحافظين، مؤكدة أنها ستبقى في منصب رئاسة ىالوزراء لحين اختيار خليفة لها.

وقالت رئيسة وزراء بريطانيا إنها ستقدم استقالتها من المنصب، وذلك تحت ضغط برنامجها الاقتصادي الذي أثار صدمة في الأسواق وقسم حزب المحافظين بعد 6 أسابيع فقط من تعيينها.

وأكدت تراس أنها لا تستطيع متابعة مهامها، مضيفة أن اختيار خليفة لها سيتم بانتخابات تجري خلال أسبوع.

من جهته، دعا زعيم المعارضة البريطانية إلى إجراء انتخابات "من الآن".

وفي باريس، عبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن أمله "بحصول الاستقرار في بريطانيا بأسرع وقت".