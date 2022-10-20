بالصور- تزامنا مع ذكرى نصر أكتوبر.. محافظ المنيا يكرم عددا من الأبطال وأسر الشهداء

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا- جمال محمد:

كرم اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبو زيد، صباح اليوم الخميس، عددًا من أبطال حرب أكتوبر وأسر شهداء الوطن، تزامنًا مع الذكرى 49 لانتصار أكتوبر المجيدة، تقديرًا وعرفانا لما قدموه من تضحيات غالية، وتخليدا لذكراهم.

جاء ذلك بحضور، اللواء محمد عقل السكرتير العام المساعد، العميد أ.ح محمد إسماعيل المستشار العسكري للمحافظة، اللواء عماد ربيع رئيس مجلس إدارة جمعية نصر أكتوبر، أعضاء الجمعية، أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية، عدد من أعضاء مجلس الشيوخ وطلاب المدارس العسكرية.

وخلال كلمته، قدم محافظ المنيا، تحية إعزاز وتقدير لأرواح شهدائنا الأبرار من رجال القوات المسلحة والشرطة، وقال إنهم رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، وضحوا بأرواحهم من أجل رفعة الوطن، وحفظ أمنه واستقراره، ليحيا الجميع في أمان ورخاء وازدهار.

وأشار المحافظ، إلى أن حرب أكتوبر المجيدة لم تكن مجرد معركة عسكرية، خاضتها مصر وحققت فيها أعظم انتصاراتها، وإنما كانت اختبارًا حقيقيًا لقدرة الشعب المصري على تحويل الحلم إلى حقيقةٍ، كما بعثت في نفوس المصريين جميعًا روحًا جديدةً تتسم بالإصرار والتحدي والقدرة على مواجهة الصعاب وتحقيق الإنجازات.

وأكد المحافظ، أن القوات المسلحة المصرية تقدم على مر العصور، أبطال ونماذج مضيئة، ومعهم أبناء الشرطة، حيث اقترنت الشهادة ببطولات عظيمة، وتشهد مصر حالياً تضحيات بأرواح أعز الرجال، لصد كافة أشكال العنف من جماعات الشر والإرهاب وقوى الظلام، كما تشهد بلادنا جبهة حرب أخرى، للتنمية والبناء، بمشروعات في جميع القطاعات لتوفير المزيد من فرص العمل للشباب ورفع مستوى الخدمات والمرافق العامة وتحسين مستوى معيشة وحياة أكثر من 100 مليون مصري.

من جانبه، قدم اللواء عماد ربيع رئيس مجلس إدارة جمعية نصر أكتوبر، عرضًا توضيحيًا حول حرب أكتوبر وابطال المعركة الذين شاركوا في الحرب، مقدماً لهم كل التحية والتقدير لما قدموه من تضحيات من أجل رفعة الوطن.

وتضمن الحفل عددا من الفقرات الفنية والأغاني الوطنية المتميزة التي قدمتها فريق كورال مديرية التربية والتعليم.