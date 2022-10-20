فصل رأسه عن جسده.. مصرع شاب صدمه قطار بالمنوفية

محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية- أحمد الباهي:

لقى شاب مصرعه بمدينة الباجور التابعة لمحافظة المنوفية، اليوم الخميس، إثر اصطدامه بقطار خط "بنها- منوف"، أثناء مروره من معبر غير شرعي.

انتقلت قوة من الشرطة لموقع الحادث، وعقب معاينة الموقع تبين أن الشاب كان يستقل دراجة نارية وأثناء عبوره اصطدم بالقطار وفصلت رأسه عن جسده وتقرر إيداع الجثمان بمشرحة مستشفى الباجور التخصصي.

وكشف مصدر مسؤول لـ"الخليج 365" أن الشاب مجهول الهوية لم يستدل بعد على أي معلومات عن عنوانه، وجرى تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات والتي بدورها وجهت بعرض الجثة على الطب الشرعي.