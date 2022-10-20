شكرا لقرائتكم خبر عن أرسنال يزاحم مدريد وبرشلونة الصراع فى الحصول على خدمات نجم بالميراس والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن وجود رغبة قورية من نادي أرسنال فى التعاقد مع النجم الشاب أندريك، لاعب نادي بالميراس، والذي تألق بشدة مع الفريق البرازيلي فى الفترة الأخيرة، مما جعل أندية أوروبا تراقب اللاعب بحرص شديد، أملًا فى الحصول على فينسيوس جديد للكرة الأوروبية، بعد نجاح تجربة اللاعبين البرازيلين بشكل ملفت الفترة الأخيرة.

وأوضحت التقارير أن مهمة نادي أرسنال لن تكون سهلة فى إستقدام اللاعب، فى ظل رغبة ريال مدريد فى التعاقد مع اللاعب منذ فترة طويلة، كما أن نجاح تجربة فينسيوس تجعل الفريق يلجأ للمدرسة البرازيلية مجددًا، خاصة مع زيادة الأسعار التسويقية للاعبين داخل أوروبا، وصعوبة مجاوراة بعض الأندية أصحاب المواد الضخمة مثل السيتي وتشيلسي وباريس.



خطوة إيجابية تقرب اللاعب إلى أرسنال

وتناولت بعض التقارير أن آيدو المدير الرياضي لنادي آرسنال يعد مصدر ثقة وإلهام كبير لجماهير الفريق، خاصة أنه يجيد التعامل وحسم مثل هذه الصفقات، بعد أن قام بحسم صفقة النجم البرازيلي ماركينوز فى وقت سابق للفريق، الأمر الذي يبث الطمأنينة والثقة داخل أروقة "الجانرز".



موقف برشلونة من التعاقد مع اللاعب

ويراقب مسئولي نادي برشلونة اللاعب بعناية شديدة، ولكن ما زال الفريق الكتالوني الأضعف حظوظًا فى التعاقد مع اللاعب، خاصة فى ظل المشاكل الإقتصادية التى يعاني منها الفريق، إضافة إلى رغبة بالميراس المتوقعة فى تسويق اللاعب بمبلغ مالي ضخم من أجل رحيله.