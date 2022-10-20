شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حزب الوفد: قوائم العفو مبادرة طيبة من الدولة.. ونثمن قرارات اللجنة بدمجهم فى المجتمع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحب الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، باستمرار خروج دفعات جديدة للعفو الرئاسي موضحا أن الفترة الأخيرة شهدت خروج عدد كبير من المحبوسين ليس ذلك فحسب بل أن لجنة العفو بتوجيهات من الرئيس تساعدهم على الحصول على فرص عمل بعد الإفراج عنهم.

وقال رئيس حزب الوفد، إن هذا الأمر يمثل بادرة طيبة من لجنة العفو بالتزامن مع الحوار الوطنى وهو يؤكد أن الدولة جادة على الإطلاق في دعم الشباب والتعاطى مع كل طلبات الأحزاب والقوى السياسية.

وثمن عبد السند يمامة ، جهود لجنة العفو الرئاسي وما تبذله من جهود كبيرة لمساعدة من تنطبق عليه الشروط للحصول على العفو الرئاسي والإفراج عنهم.

ولفت رئيس حزب الوفد إلى أن قوائم الافراج عن الشباب تؤكد بما لا يدع مجال للشك أن أوضاع حقوق الانسان في مصر تسير علي ما يرام وأنه لا صح لما تروجه تقارير مغلوطة من منظمات أجنبية بهدف الضغط علي مصر.

كان النائب طارق الخولى، عضو لجنة العفو الرئاسى، أعلن عن استمرار خروج دفعات عفو جديدة خلال الفترة المقبلة، مضيفا أننا شهدنا فى الفترة الأخيرة وتيرة سريعة لخروج دفعات متتالية خلال فترة وجيزة وذلك بسبب التنسيق الكامل مع جهات الدولة المعنية.

وأضاف طارق الخولى أن هناك تعاون كبير مع النائب العام ووزير الداخلية، مشيرا إلى تجاوز عدد المُفرج عنهم لـ1000 شخص حتى الآن، متابعا :"كما حصلنا فى الفترة السابقة على العديد من القوائم من القوى السياسية والمجلس القومى لحقوق الإنسان ومن أهالى المحبوسين مباشرة، فكان من بين المفرج عنهم العديد من الشباب بالإضافة لخروج عمال مصر للتأمين وصحفيين ونساء حيث كانوا على رأس الأولويات".