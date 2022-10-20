شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة مرثا محروس: لجنة العفو الرئاسى أعادت الحياة مرة أخرى للمفرج عنهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت النائبة مرثا محروس، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن لجنة العفو الرئاسي أعطت طاقة أمل للأشخاص المفرج عنهم ولأسرهم، مضيفة أن توسيع عمل اللجنة لتشمل دمج المفرج عنهم في المجتمع مرة أخرى من خلال عودة بعضهم لأعمالهم أو توفير فرص عمل، يعكس إرادة القيادة السياسية في إعادة دمجهم مرة أخرى في المجتمع وممارسة حياتهم بشكل طبيعى.

وأضافت النائبة مرثا محروس في تصريحات لها، أن لجنة العفو الرئاسي أعادت الحياة مرة أخرى للمفرج عنهم، مشيرة إلى أن عزم اللجنة على مساعدة المفرج عنهم فى العودة للعمل يؤكد أنها تسير على الطريق الصحيح، وأن دورها لم يقف على العفو فقط بل بث الروح لهؤلاء ومساعدتهم.

وأشادت النائبة مرثا محروس بمدى قدرة استيعاب الدولة والقيادة السياسية لأزمة الغرامات في مصر، موضحة أن مبادرة "مصر بلا غارمات" خير دليل على جهود الدولة في توفير حياة كريمة للمصريين، وأن تصدى الدولة لهذه المشكلة يخلق حالة إيجابية عامة ويساعد على دعم الأسرة المصرية والحفاظ على كيانها .