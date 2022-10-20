شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد سلطان: قرارات لجنة العفو ترجمة صريحة لاستراتيجية حقوق الإنسان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن قرارات لجنة العفو وعملها ترجمة صريحة للجهود المبذولة في هذا الملف على وجه التحديد، مشيدا بالإفراج عن أكثر من 1000 شخص حتى الآن، مما يعكس أيضا الأداء القوى للجنة سواء المتمثل في الإفراجات المتتالية وفقا لضوابط محددة أو الدمج في المجتمع مرة أخرى.

وأشار عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى أن الدولة المصرية وقياداتها تتعامل بجدية في هذا الملف على وجه التحديد، وهذا الأمر من مخرجات الحوار الوطنى الذى يؤكد أيضا إتاحة الفرصة للجميع من خلال باب المناقشة على مصلحة الوطن العليا بداية عمل لجنة العفو، وهذا الأمر والإفراجات المستمرة تقطع الطريق على كافة المشككين والمتربصين بالدولة المصرية، وتأكيد على أن الدولة والجمهورية الجديدة تمد يدها للجميع.

وأضاف عضو اللجنة، أن الدور الكبير والقوى الذى تقوم به اللجنة يؤكد نجاح استراتيجية الدولة لدعم حقوق الإنسان، وتأكيد على نجاح الحوار الوطني مع جميع القوى السياسية وأطياف المجتمع، في ظل الحرص على دمج المفرج عنهم وتمكينهم وإعادتهم إلى وظائفهم وضمان دمجهم بالمجتمع، متابعا:" خروج المحبوسين احتياطيا بشكل سريع يسعد القوى والأحزاب السياسية وإنجاز وتطور في عمل اللجنة بشكل لافت للنظر".