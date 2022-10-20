شكرا لقرائتكم خبر عن "اودع تاخد موافقة".. شرط الوديعة لسيارة معفاة من الجمارك.. نقلا عن برلمانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان ( "اودع تاخد موافقة".. 10 أسباب وراء شرط الوديعة لاستيراد سيارة معفاة من الجمارك للمغتربين)، الأسباب التي أوضحتها الحكومة لفرضها شرط "الوديعة" في قانون إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الجمارك والضرائب عند دخولها مصر، والذى أقره مجلس النواب نهائيًا، حيث أكدت الحكومة أن شرط الوديعة في القانون مقابل حصول "المغترب" على موافقة استيرادية، تم لتعويض الخزانة العامة بعوائد تلك الوديعة بعد حرمانها من إيرادات الجمارك، هذا بجانب منع الاستغلال التجارى لميزة الإعفاء، وإليكم التفاصيل كاملة وباقى الأسباب...

"اودع تاخد موافقة".. 10 أسباب وراء شرط الوديعة لاستيراد سيارة معفاة من الجمارك للمغتربين.. منع الاستغلال التجارى وتعويض الخزانة وتوفير نقد أجنبى الأبرز