شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوفد: الحزب يتحمل انتقالات أعضاء الجمعية العمومية بانتخابات الهيئة العليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الدكتور عبدالسند يمامة رئيس الوفد تحمل الحزب لانتقالات أعضاء الجمعية العمومية على مستوى الجمهورية لانتخابات الهيئة العليا الجديدة المقرر لها يوم 28 أكتوبر الجاري.

وأصدر رئيس الوفد تعليمات بتسلم بدلات الانتقال نقدا لكل رئيس لجنة عامة بدءً من اليوم، وعدم الانتظار لما بعد إجراءات لانتخابات.

وعلى كل رئيس لجنة عامة على مستوى محافظات مصر التوجه للحزب لتسلم بدل الانتقال لأعضاء لجنته ممن سيحضرون الانتخابات أو تحويلها له إلكترونيا.

وأعلن الدكتور عبدالسند يمامة، أن الحزب أولى بأبنائه، لافتا إلى أن انتقال أعضاء الجمعية العمومية من محافظاتهم إلى المقر الرئيسي للحزب سيتحملها الحزب بالكامل.

وأكد رئيس الوفد أن يتم طبع تذكرتين انتخابيتين لكل ناخب، واحدة تُسلّم إلى رئيس اللجنة العامة لتوزيعها على أعضاء الجمعية العمومية في محافظته، والأخرى في الحزب تُسلّم إلى الناخب في حالة عدم تسلمه التذكرة الأولى من رئيس اللجنة العامة لأي سبب من الأسباب.