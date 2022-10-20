انت الان تتابع خبر ما حقيقة احتواء الشوكولاتة على نسبة من الصراصير؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ووفق ما نشرته تلك الحسابات التي حصدت تفاعلاً كبيراً، فإن "هيئة الغذاء والدواء الأمريكية FDA، تسمح بوجود نسبة صغيرة من الحشرات وخاصة الصراصير التي تنتشر بتلك المزارع وفق تلك الشائعة، يستحيل على المزارعين فصل هذه الآفات تماما عن الكاكاو خلال مرحلة المعالجة، فتخلط معها"، مدعية أن "الهيئة تسمح بوجود نسبة 4% من كتلة الشوكولاتة ضمن الصراصير"."الإمارات اليوم" تحققت من المعلومات المنتشرة على تلك الحسابات، وعادت إلى الموقع الرسمي لهيئة الغذاء والدواء الأميركية FDA الذي لم يشر ضمن تقاريره إلى أي من تلك الادعاءات التي تبين انتشارها قبل سنوات على شبكات التواصل الاجتماعي وتحديداً في الولايات المتحدة الأميركية.

ووفق ما نقلته صحيفة USA Today الأميركية قبل نحو عام، اعتبرت المتحدثة الرسمية باسم هيئة الغذاء والدواء الأميركية، الادعاءات بوجود نسبة من الصراصير الصغيرة في الشوكولاتة "غير منطقية" موضحة أن الهيئة من خلال الفحص وجدت أن الحشرات لا تنجذب لحبوب الكاكاو التي تنتج منها الشوكولاتة وبالتالي لا أساس لتلك المعلومات من صحة.

