انت الان تتابع خبر وسط تجمهر المارة.. فنان عراقي يرسم بإصبعه في البصرة (صور) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – فن

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع مصورة لفنان عراقي وهو يرسم لوحات بإصبعه وسط تجمهر المارة في شارع الفراهيدي الثقافي بمحافظة البصرة.



المهندس والفنان التشكيلي العراقي غسان محمد علي، لفت الأنظار إليه باتباع أسلوب غير مألوف في الرسم، إذ يتجمهر المارة في شارع الفراهيدي الثقافي في البصرة، لمشاهدته وهو يرسم لوحات بإصبعه بدلاً من الفرشاة.

وقادت مزحة مع صديق الفنان العراقي غسان محمد لاكتشاف أسلوب جديد في الرسم، حيث رسم قبل عامين لوحة لوجه صديق له، ثم أدرك أن الرسم بالإصبع أعطى عمله عمقا يفتقر إليه عند استخدام الفرشاة.

وقال الفنان غسان إنه أحب الرسم منذ كان طفلا، وإنه وجد في طريقة الرسم بالإصبع تميزا بحث عنه كثيرا، حيث قال: "هذه التقنية تمنحني علاقة روحية أكبر تجمعني مع اللوحة التي أنا بصدد رسمها".

كما أضاف هشام: "كل جزء من إصبعي يمنحني تأثيرا مختلفا في لوحاتي، فطرف الإصبع قد استخدمه للأماكن الحادة مثل الرموش والحواجب، وحتى تجمع الطبقات اللونية على إصبعي أقوم بإستعمالها في أماكن معينة في الرسم لإعطائه بعدا جمالي ما".

فالنجاح الذي لقيه غسان بإتباعه تقنية الرسم بالإصبع قادته لتغيير مهنته، فبعد أن كان يعمل مهندسا في القطاع العام قرر أن يتجه لمماسة هواية الفن التي عشقها منذ الطفولة.