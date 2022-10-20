رئيس تشاد يعلن حالة الطوارئ لمواجهة الفيضانات

محمد اسماعيل - القاهرة - إنجامينا- (د ب ا)

أعلنت السلطات في تشاد فرض حالة الطوارئ، بعدما أدت الفيضانات لنزوح أكثر من مليون شخص، وتدمير الآلاف من الأراضي الزراعية.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن الرئيس المؤقت محمد ديبي قال في وقت متأخر من أمس الأربعاء، إن الأمطار التي كانت أكثر غزارة عن المعتاد خلال الأشهر الماضية أدت لوقوع أسوأ فيضانات منذ 30 عاما.

وقال ديبي" علينا أن ننقذ الأرواح ونستعيد سبل عيش المتضررين من أجل منع الأمراض المنقولة عبر المياه، ومنع المجتمعات الأكثر ضعفا من الغرق بصورة أكبر في انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية".

وأضاف" عشرات الآلاف من الأشخاص اضطروا لمغادرة منازلهم، وتدمرت الآلاف من الأراضي الزراعية في المنطقة التي تعاني بالفعل من حالة طوارئ تتعلق بالغذاء".

وأوضح ديبي أنه سوف يتم تطبيق حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمواجهة الوضع الإنساني بصورة أفضل في المناطق الأكثر تضررا في جنوب البلاد، بما في ذلك العاصمة إنجامينا.