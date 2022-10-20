هل أصبح قادة النظام الإيراني على وشك السقوط؟

محمد اسماعيل - القاهرة - بي بي سي

نشرت التليجراف مقالا لمستشار الأمن القومي الأمريكي السابق جون بولتون، تناول أزمة الاحتجاجات في إيران ومستقبل نظام حكم الملالي هناك، وتساءل الكاتب "هل آيات الله المستبدين في إيران على وشك السقوط؟"

ونصح بولتون، مستشار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الغرب بضرورة دعم الاحتجاجات، وقال "عدة سنوات من القمع، يقاوم الإيرانيون. ولتحقيق النجاح، يجب على الغرب دعم نضالهم".

وأضاف بولتون أن مقتل الشابة الكردية مهسا أميني، 22 عاما، التي اعتقلتها وعذبتها شرطة الأخلاق بحجة انتهاكها قانون الحجاب الإلزامي في البلاد، أشعلت مظاهرات في إيران دخلت أسبوعها الخامس الآن دون أي بوادر للتراجع.

وشدد بولتون على أنه من الضروري الآن تقييم كيفية الإطاحة بنظام الملالي وما هو نوع الحكومة التي ستحل محله. القضية الرئيسية هي ما إذا كانت الاحتجاجات الواسعة النطاق اليوم لا تمثل فقط مجرد "معارضة" إيرانية جديدة، بل هي قوة حقيقية مضادة للثورة الإيرانية.

ويرى مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق أن احتجاجات الحجاب تمثل تحديات أيديولوجية مباشرة لشرعية النظام، ولهذا السبب فإن المخاطر كبيرة جدا، وهي أعلى بكثير مما كانت عليه الاحتجاجات السابقة مثل عام 2009 ضد الانتخابات المزورة.