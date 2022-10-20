محافظ بورسعيد: الدولة المصرية استطاعت خلال 8 سنوات وضع اقتصاد يتحمل التحديات

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، إن الدولة المصرية استطاعت خلال 8 سنوات إقامة بنية تحتية عظيمة واقتصاد مصري يتحمل كافة التحديات.

وأشار المحافظ، خلال استقباله الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، إلى أن البنية الاقتصادية القوية للدولة المصرية خلال الآونة الأخيرة كانت أحد أهم عوامل مواجهة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على العالم، مؤكدًا على أن رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، يعمل على تشجيع ودعم القطاع الصناعي بقوة للنهوض بالاقتصاد المصري.

وأكد محافظ بورسعيد على أهمية توعية المواطنين بما تشهده الدول من تطور وتنمية غير مسبوق في كافة المجالات، مستعرضًا مشروعات المحافظة خلال ثمانية سنوات ماضية