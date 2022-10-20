بدء تنفيذ العقوبات على إيران بسبب إمداد روسيا بالطائرات المسيرة اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - بروكسل- (د ب أ)

قررت دول الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على إيران بسبب تزويدها روسيا بطائرات مسيرة إيرانية الصنع، تم استخدامها في شن هجمات على أوكرانيا، بحسب ما ذكرته الرئاسة التشيكية لمجلس الاتحاد الأوروبي على موقع "تويتر" اليوم الخميس.

ومن المتوقع أن تدخل الإجراءات العقابية حيز التنفيذ في وقت لاحق اليوم الخميس، بمجرد نشرها في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، وهي سجل قانوني للوائح الخاصة بالاتحاد الأوروبي.

وسوف يتم تجميد أصول ثلاثة أفراد وكيان واحد في الاتحاد الأوروبي، ومنعهم من السفر إلى التكتل الاوروبي.

كما سيتم تعزيز العقوبات المفروضة على شخصين وكيانين آخرين.

وكان الجيش الروسي قد قام في الأيام الأخيرة بشكل متزايد، بتسيير طائرات إيرانية الصنع من طراز "شاهد -136" بدون طيار فوق المدن ومرافق الطاقة الأوكرانية أيضا.

وتنفي كل من موسكو وطهران وجود أي صفقات أسلحة تتعلق بالطائرات المسيرة.