محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أن مشروع كايرو بايك الذي افتتحه رئيس الوزراء اليوم يضم 26 محطة بأهم نقاط منطقة وسط المدينة والمناطق المجاورة لها بالقرب من محطات المترو والأتوبيس والجراجات العامة الكبرى لتقليل الاعتماد على السيارات الخاصة.

وقال عبد العال، في بيان، الخميس، إن المرحلة الأولى تضم 250 دراجة سيتم استكمالهم في المرحلة الثانية التي سيتم إنشائها ليصلوا إلى 500 دراجة، كما سيتم استكمال المحطات في المرحلة الثانية لتصل إلى 45 محطة.

وأشار إلى أن تعريفة استخدام كايرو بايك للمواطن هي: (1 جنيه في الساعة - 8 جنيهات في اليوم - 70 قرشا في الساعة لطلاب الثانوي والجامعة - 8 جنيهات في اليوم - الاشتراك السنوي للمواطن 600 جنيه - الاشتراك السنوي لطلاب الثانوية والجامعة يصل لـ 400 جنيه في السنة".

ويستطيع المواطن الاشتراك في المشروع عبر لينك موقع مشروع كايرو بايك http://cairobike.net، أو عبر تنزيل تطبيق مشروع كايرو بايك https://play.google.com/store/apps/details?id=com.donkeyrepublic.bike.android

ويتم الدفع باستخدام الكروت مسبقة الدفع، أو عبر الفيزا، ويسمح لجميع المواطنين اعتبارًا من عمر 16 عامًا استخدام كايرو بايك.​