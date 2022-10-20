ضبط شخص بث أغنية تتضمن إيحاءات منافية للآداب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت أجهزة الأمن أحد الأشخاص لقيامه ببث أغنية عبر المواقع الإلكترونية تتضمن ألفاظ وإيحاءات منافية للآداب.

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة انتشار مقطع فيديو عبر المواقع الإلكترونية يقوم خلاله أحد الأشخاص بالغناء بألفاظ وإيحاءات خادشة للحياء ومنافية للآداب العامة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن تحديده وضبطه ( أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية) وذلك حال تواجده بدائرة القسم وبحوزته (هاتف محمول " محمل عليه العديد من الفيديوهات الخاصة به أثناء قيامه بالغناء بألفاظ وإيحاءات خادشة للحياء ومنافية للآداب العامة – "فلاش ميموري" محمل عليها الأغنية المشار إليها).

وبمواجهته أقر بقيامه بغناء ونشر الأغنية المشار إليها على مواقع التواصل الاجتماعي بغرض تحقيق مكاسب مادية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة شتى صور الجريمة لاسيما الجرائم التي تمس قيم وأخلاقيات المجتمع المصري.