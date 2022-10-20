بالصور- سيارات تجوب شوارع بورسعيد لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

دفعت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد، برئاسة ناصر ثابت، بسيارات، اليوم الخميس، تجوب شوارع المحافظة لتوفير السلع الغذائية كالأرز والسكر والزيت والمكرونة بأسعار مخفضة،.

وأشار وكيل وزارة التموين ببورسعيد إلى أن السيارات تجوب كافة الأحياء والميادين وقرى جنوب بورسعيد، وذلك تحت إشراف محمد عوض، وكيل المديرية، والمهندس خالد فهمي، مدير الرقابة، وإبراهيم الدهري، رئيس الرقابة.

وأكد على وجود مفتشي الرقابة التموينية برفقة السيارات، للتأكد من جودة تلك السلع، والبيع بأسعار مخفضة، ومنع الغش التجاري بكافة صوره، وذلك تزامنا مع ما تبذله الدولة المصرية، لمحاربة الغلاء ومواجهة زيادة الأسعار في جميع محافظات الجمهورية.