وزيرة الداخلية الألمانية تعرب عن صدمتها بعد حريق بنزل لاجئين

محمد اسماعيل - القاهرة - برلين- (د ب أ)

أعربت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر، عن صدمتها بسبب الحريق الذي نشب في نزل لاجئين بولاية مكلنبورج-فوربومرن بشمال ألمانيا ويشتبه أن له خلفية سياسية.

وقالت فيزر اليوم الخميس، بالعاصمة برلين، إن الحريق الذي نشب في نزل اللاجئين ببلدة جروس شترومكندورف يعد خبرا سيئا، وقالت: "التحقيقات تسير ويجب استجلاء جميع الخلفيات الآن".

وتوجهت وزيرة الداخلية الألمانية بالشكر للقوات التي أنقذت جميع الأشخاص من النزل، وقالت إنه "حظ كبير أن الجميع لم يصب".

وتشتبه الشرطة وقوات الإطفاء أن حريقا متعمدا كان وراء هذا الحادث في نزل اللاجئين الأوكرانيين، وأعلنت مديرية الأمن بشمال ألمانيا اليوم أن الشرطة تفترض وجود خلفية سياسية وراء الحريق.

وأوضحت مديرية الأمن في مدينة روستوك بولاية مكلنبورج-فوربومرن اليوم أن أمن الدولة تولى التحقيقات بشأن الحريق الذي نشب في مقر إقامة لاجئين ببلدة جروس شترومكندورف بالقرب من مدينة فيسمار بالولاية ذاتها.

يذكر أن الحريق نشب مساء أمس الأربعاء.

وبحسب بيانات المقاطعة التي يوجد بها النزل، كان يسكن 14 لاجئا هناك، وهو عبارة عن فندق سابق، وكان يتم الإشراف عليه من قبل ثلاثة موظفين. ولم يصب أي شخص جراء الحريق.

وصرحت رئيسة حكومة الولاية مانويلا شفزيج في وقت سابق اليوم، بأنها لا تستبعد وجود خلفية سياسية وراء هذا الحريق، وكتبت على تويتر: "يجب أن يكون واضحا للجميع: أن الأشخاص الذين هربوا من الحرب يحتاجون لحمايتنا ولدعمنا. لن نسكت عن أي عمليات تحريض أو عنف".